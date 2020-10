Kupujem naozaj stavebný pozemok? Ako to overiť?

Pojem „stavebný pozemok“ sa v inzerátoch používa často. V zákone je jasne definovaný a označuje pozemky, na ktorých možno stavať, alebo na ktorých je už stavba postavená. To sú pre kupujúceho často najdôležitejšie informácie.

Ak kupujeme stavebný pozemok, je potrebné overiť, či to stavebný pozemok naozaj je. Na to, aby sa na pozemku mohlo stavať nepostačuje rozhodnutie vlastníka, ani vyhlásenie v inzeráte. Musí to vyplývať z jedného z týchto úradných dokumentov:

- územný plán obce,

- územný plán zóny,

Tieto tri dokumenty spomína definícia stavebného pozemku uvedená v § 43h ods. 1 Stavebného zákona:

„Stavebným pozemkom sa rozumie časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou.“

Územné plány obcí a zón sú dostupné na obecnom úrade, ktorý vykonáva funkciu stavebného úradu, a bývajú zverejnené (nie vždy a nie úplne) aj na webových stránkach obcí a miest. Územné rozhodnutie, pokiaľ bolo vydané, by mal mať k dispozícii vlastník pozemku a malo by byť uložené aj na stavebnom úrade.

Územný plán obce Rovinka - grafická časť

Čo ďalej zistím z územného plánu a územného rozhodnutia?

V územnom pláne je uvedené, aký druh výstavby je na danom stavebnom pozemku možný. Výstavba na pozemku môže byť v územnom pláne rôznym spôsobom obmedzená, napríklad môže byť prípustný iba istý typ stavieb (napr. rekreačné), určitý počet podlaží, percentuálne obmedzenie zastavanej plochy a podobne.

Ak bolo ohľadom pozemku vydané územné rozhodnutie, presnejšie: rozhodnutie o umiestnení stavby, je v ňom definované aká stavba a za akých podmienok sa môže na pozemku uskutočniť. Ak máme záujem o inú stavbu, je potrebné požiadať o nové územné rozhodnutie. Územné rozhodnutie musí byť v čase vydania v súlade s územným plánom.

Niektoré dôležité informácie sa nedajú zistiť z územného plánu (napríklad zákonné vecné bremená pri vodných tokoch), alebo len s veľkými ťažkosťami, keďže územný plán má často viac ako 100 strán. Je preto na mieste, aby ste pri kúpe pozemku požiadali o vyjadrenie aj osobu so znalosťami predpisov v oblasti stavebného a pozemkového práva.

Stavebné pozemky a kataster

Z katastra nehnuteľností nemožno určiť, či ide o stavebný pozemok, pretože kataster nevedie informácie o územnom plánovaní. Katastrálny zákon má samostatne stanovené kategórie pozemkov a nepozná druh pozemku „stavebný pozemok“. Stavebným pozemkom môže byť aj pozemok, ktorý je v katastri evidovaný ako „orná pôda“, alebo „záhrady“.

