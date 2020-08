Aké sú podmienky pre zrýchlený zápis do katastra? Ktoré druhy zápisov možno urýchliť? Čo ak kataster prekročí lehotu na zrýchlený zápis?

Vlastníci sa do katastra zapisujú vkladom, alebo záznamom. Ak sa zápis vykonáva na základe zmluvy (napr. kúpna zmluva k bytu), vykonáva sa vkladom. Na rozdiel od záznamu, pri vkladovom konaní možno kataster požiadať o urýchlenie konania. Pri zázname to nie je urýchlenie konania až tak potrebné, pretože záznam nemá právotvorné účinky. Záznamom sa zapisuje už existujúci vlastník nehnuteľnosti, kým zápis vkladom má právotvorné účinky a mení sa ním vlastníctvo k nehnuteľnosti. Momentom vkladu nový vlastník nehnuteľnosti nastupuje na miesto starého.

Príčinou toho, prečo máme popri obyčajnom vkladovom konaní aj zrýchlené konanie, sú pomalé úrady. Tie nestíhajú z rôznych dôvodov, často je to nedostatok personálu. V zákone je preto možnosť, aby tí, ktorí potrebujú rýchlejší vklad do katastra, mohli požiadať o jeho vybavenie do 15 dní. Ak chce občan, aby bolo o vklade rozhodnuté do 15 dní, musí o to 1. vyslovene požiadať a 2. zaplatiť poplatok 266 eur (namiesto 66 eur pre obyčajné konanie).

Lehotu nájdeme v prílohe zákona

Je dosť neobvyklé keď je lehota na rozhodnutie určená v prílohe zákona a nie v jeho hlavnom texte. Lehota pre zrýchlené konanie je ustanovená v prílohe zákona o správnych poplatkoch (č. 145/1995 Z. z.), konkrétne v Položke 11 prílohy. Je to neprehľadné, ak lehota pre obyčajné vkladové konanie (30 dní) je určená v katastrálnom zákone (§ 32 ods. 1), kým lehota pre zrýchlené konanie je určená v zákone o správnych poplatkoch, a to ešte aj v jeho prílohe (!). To občanom orientáciu v zákonoch neuľahčuje...

Možno rozhodnúť v obyčajnom konaní pred 15. dňom?

V praxi som sa stretol s tým, že kataster rozhodol o vklade za tri dni a nešlo ani o zrýchlené konanie. Keďže poznám pomery na katastri, vyvolalo to vo mne otázky, či sa v danom prípade návrh na vklad nevybavoval „po známosti“. Samotné expresné vybavenie návrhu na vklad však podľa mňa nie je porušením zákona. Zákon nestanovuje minimálnu lehotu, ktorá musí uplynúť predtým, aby kataster rozhodol. Ak teda kataster vybaví obyčajný návrh na vklad do 3 dní, nič tým neporuší, naopak, je to želaný stav. Úrady majú predsa konať čo najrýchlejšie a pokiaľ možno čo najmenej zaťažovať občanov poplatkami.

Vrátenie poplatku

Zaujímavá je otázka, ako to bude v prípade, keď kataster nedodrží 15 – dňovú lehotu pre zrýchlené konanie, ale rozhodne v 30- dňovej lehote pre obyčajné vkladové konanie. Zmeškanie lehoty je dôvodom pre vrátenie poplatku, v akej výške sa však bude vracať? Bude to 266 eur, alebo 200 eur (266 – 66 eur)? Som toho názoru, že je potrebné vrátiť 266 eur. Tým, že navrhovateľ požiadal o zrýchlené konanie, vzťahuje sa na toto konanie lehota 15-dní, žiadna ďalšia lehota sa na toto konanie nevzťahuje. Kataster si teda nemôže ponechať 66 eur s tým, že stihol 30-dňovú lehotu pre obyčajné konanie. Táto lehota sa na zrýchlené konanie nevzťahuje. Správny orgán nemôže prekročiť zákonnú lehotu a ešte za konanie, ktorým porušil zákon, „vyúčtovať“občanovi poplatok. S iným právnym názorom sa ale môžeme stretnúť v otázke č. 18 katastrálneho bulletinu č. 2/2005.

