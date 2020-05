Vláda zabudla zverejniť opatrenia v Zbierke zákonov. Sú platné?

Opatrenia vlády týkajúce sa koronavírusu sa zdajú byť rozumné a úspešné. Nad ich prevedením si však právnici klepú po čele.

A nejde len o právne pochybenia, a ale aj o to, že ľudia majú problém dopátrať sa oficiálnych predpisov.

Majitelia terás, kaderníctiev, obchodov a ďalší klikajú na spravodajské weby, googlia a hľadajú, aké nové opatrenia prijali naše úrady, najmä Úrad verejného zdravotníctva. Hľadajú, lebo v Zbierke zákonov tieto opatrenia proste nie sú. Ak by ste nazreli najprv na tlačovky premiéra a potom do Zbierky zákonov SR, mohli by ste mať občas dojem, že Matovič a jeho vláda riadia inú krajinu.



Napríklad opatrenie týkajúce sa druhej fázy uvoľňovania opatrení nájdete po dlhšom hľadaní na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, ale v Zbierke zákonov o ňom nie je vôbec nič.



Opatrenia sú neplatné a neúčinné



Opatrenia ÚVZ SR mali byť vyhlásené v Zbierke zákonov, ale neboli. Bol porušený § 19 ods. 1 zákona o Zbierke zákonov (č. 400/2015 Z. z.). A to má vážne následky – opatrenia sa nielen ťažko hľadajú, ale hlavne tieto opatrenia nie sú platné, ani záväzné! Z pohľadu práva akoby neboli nikdy vydané. Rovnaký právny názor a obšírnejšiu analýzu nájdete TU.



Vysvetlenie



Opatrenia sú podľa zákona č. 400/2015 Z. z. považované za právny predpis (§ 1). Podľa tohto zákona sa vyhlasujú tak, že sa v Zbierke zákonov oznámi ich vydanie a uvedie sa, kde je prístupné ich celé znenie (§ 18). Vyhlásenie v zbierke je podmienkou pre nadobudnutie platnosti aj účinnosti opatrenia. Účinnosť opatrenia (podľa § 19 ods. 2) obvykle nastáva až za 15 dní po vyhlásení, niekedy, ak to vyžaduje situácia, môže účinnosť nastať aj skôr, no vždy najskôr dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Dôvod je jednoduchý – občanov treba s predpisom najprv oboznámiť, až potom možno vyžadovať jeho plnenie…



Problémy s publikovaním právnych predpisov sa týkajú aj zákazu vstupu pre cudzincov. Akosi sa nedá dopátrať k právnemu predpisu, kde by sa ľudia o tomuto zákaze mohli dočítať (viac TU).

A potom tu máme aj úrady, ktoré si svoju povinnosť plnia. Napríklad Ministerstvo zdravotníctva SR opatrenie č. 109/2020 Z. z. vyhlásilo v Zbierke zákonov tak, ako to ukladá zákon.



Záver



Z uvedeného vyplýva, že vláde by sa zišla lepšia koordinácia a právna pomoc. Na legislatívny chaos a nedostatky v informovaní občanov nie je úplne ten najsprávnejší čas…