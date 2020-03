Platiť nájomné v zakázaných prevádzkach?

Koronavírus spôsobil, že štát zakázal niektoré typy prevádzok, napr. krčimy a bary. Čo to znamená pre nájomníkov priestorov a nehnuteľností?

Prenajaté priestory nemôžu užívať dohodnutým spôsobom, sú teda povinní platiť nájom?



Nájomná zmluva



Väčšina prevádzkarov má písomnú nájomnú zmluvu na nebytové priestory, prípadne na celú nehnuteľnosť (stavbu, či pozemok). V tejto zmluve je zvyčajne dohodnutý aj účel nájmu, napr. na účely prevádzky baru, kancelárie a pod.



Prenajímateľ (majiteľ priestorov) sa v nájomnej zmluve zaväzuje, že nájomcovi (prevádzkovateľovi podniku) prenecháva priestory na užívanie za určitým účelom. Štátne orgány však v čase epidémie zakázali užívanie priestorov na niektoré účely, nájomca je teda zaviazaný k niečomu, čo nie je možné splniť.







Nemožnosť užívania priestorov



Zákazom prevádzky zo strany štátu sa stalo de iure nemožným, aby majiteľ priestorov splnil svoj záväzok a ďalej umožňoval užívanie priestorov nájomcovi na dohodnutým účel. De facto možno prevádzku naďalej užívať protiprávne, z pohľadu práva je však každé protiprávne plnenie nemožné.



Máme tu teda nájomný vzťah medzi prevádzkovateľom podniku a majiteľom priestorov, pričom majiteľ už nemôže plniť to, na čo sa zaviazal. Plnenie sa stalo nemožným, čo Občiansky zákonník rieši jednoznačne: Ak sa plnenie stane nemožným, povinnosť dlžníka plniť zanikne (§ 575 ods. 1).



V tomto prípade za dlžníka považujeme majiteľa priestorov, keďže on má povinnosť umožniť užívanie priestorov na dohodnutý účel. Strany nájomnej zmluvy majú navzájom postavenie dlžníka aj veriteľa podľa toho, o ktorú povinnosť ide. Prevádzkovateľ je dlžník pokiaľ ide o povinnosť platiť nájom, no na druhej strane má aj majiteľ priestoru postavenie dlžníka pokiaľ ide o povinnosť umožniť užívanie priestorov. Povinnosti jednej strany zodpovedá povinnosť druhej strany (povinnosť platiť nájomné – povinnosť umožniť užívanie).



Povinnosť platiť nájomné zanikla



Hoci majú strany v nájomnej zmluve dohodnuté aj iné súvisiace záväzky (povinnosti), je zrejme, že zanikla jedna z najpodstatnejších častí ich zmluvného vzťahu, a preto tento nájomný vzťah zaniká úplne (analogicky podľa § 41), vrátane všetkých zmluvných práv a povinností. Zaniká teda aj povinnosť platiť nájomné.



Ako ďalej?



Z právneho hľadiska teda zanikol nájomný vzťah medzi majiteľmi priestorov a prevádzkovateľmi podnikov a v súčasnosti medzi nimi neplatí žiadna zmluva. Je teda v záujme obidvoch strán, aby novou zmluvou ošetrili svoje budúce vzťahy (skladovanie tovarov, vypratanie priestorov a pod).



Do úvahy prichádza napríklad uzavretie zmluvy o budúcej zmluve, kde by sa strany dohodli, že po zrušení zákazu uzavrú novú nájomnú zmluvu za rovnakých alebo nových podmienok.





