Daňové priznanie elektronicky - chaos a hrôza

Iba samotné odoslanie daňového priznania zaberie hodiny. Ak ste menej počítačovo gramotní, ste bez šance.

Podanie daňového priznania, to je trauma. Ak vás to čaká, psychicky sa pripravte.

Kedysi mohli podnikatelia daňové priznanie doručiť aj v papierovej forme, teraz to nejde. Povinná je elektronická forma.

Na doručovanie slúži portál slovensko.sk, ktorý je neprehľadný a vyhadzuje hlášky, ktoré má šancu pochopiť možno tak programátor. Skúsený používateľ počítača s tým zabije hodiny, ostatní sú bez šance. Veď posúďte:

Opakujem - nepíšem o vyplnení daňového priznania, len o jeho DORUČENÍ na daňový úrad. Začal som doručovať včera. Dal som občiansky s čipom do čítačky a pokúsil sa prihlásiť. Nedalo sa, už tu systém zlyhal. Skúsil som volať infolinku, tam nikto nedvíhal (nedeľa).

Dnes som mal šťastie, že ma prihlásilo, ale zatiaľ klikám len intuitívne a takýmito nezrozumiteľnými oznámeniami to so mnou komunikuje:

Je to ako počítačová hra so zlou grafikou a absurdnou zápletkou, pri ktorej sa pýtaš kamarátov ako ďalej, a či sa už dostali do ďalšieho levelu (úrovne)... Na konci "hry" nevyhráš, iba odošleš dokument.

Myslím, že keby som na začiatku vyrazil pešo, tak to na úrad doručím rýchlejšie (z ktorejkoľvek časti Slovenska)...

Už toho bolo o slovensko.sk popísané veľa zlého, ale keď to človek zažije, tak to jeho názor úplne zmení... K horšiemu.

Žiadny ušetrený čas, žiadne pohodlie. Len vyhodené peniaze daňových poplatníkov.

