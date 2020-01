Čaputová: Vláda s Kiskom je horšia ako vláda s fašistami

Kiska vo vláde je problém, ale ak tam budú fašisti, tak čo už! Neodsúdení fašisti (niektorí aj odsúdení) sú vhodnejší, ako neodsúdený daňový podvodník.

Prezidentka v nedávnej relácii Na Telo dospela k veľmi pozoruhodným záverom, pozoruhodným najmä z hľadiska jej prezentovaného hodnotového vybavenia.

Podľa názoru prezidentky, pri menovaní premiéra by na jednej strane vymenovala kandidáta fašistickej vlády (kde by mala účasť ĽSNS), ale už by sa jej nezdalo vhodné, aby vymenovala neodsúdeného Kisku.

V skratke: neodsúdení fašisti (niektorí aj odsúdení) sú vhodnejší, ako neodsúdený daňový podvodník. Kiska vo vláde je problém, ale ak tam budú fašisti, tak čo už!

Že takto uvažuje asi mnohých prekvapilo. Veď predsa aj vláda bez dôvery parlamentu narobí menej škôd ako akákoľvek vláda s ĽSNS či Smerom...či?

Nekonzistentnosť, nesúlad v názoroch

Toto je vážna vec, ide o jednu z najdôležitejších právomoci prezidenta – menovanie premiéra a vlády (čl. 110 Ústavy SR). Je tu však nekonzistentnosť.

Na jednej strane prezidentka hovorí, že bude rešpektovať vôľu koalície a menuje aj fašistickú vládu, na druhej strane ale naznačuje, že vôľu koalície nebude rešpektovať (nezdá sa jej vhodné), ak by ako premiéra navrhla Kisku.

Tak ako? Kedy je presne vhodné a nevhodné rešpektovať parlamentnú väčšinu? Je štát v rukách neodsúdených fašistov prijateľnejší ako štát v rukách neodsúdeného daňového podvodníka?

Vo fungujúcom štáte...

Vo fungujúcom štáte by prezident za premiéra a ministrov vymenoval najlepších odborníkov, tí by celkom logicky dostali dôveru parlamentu (veď odborníkom nie je dôvod neveriť) a štát by prosperoval...

To by sa však istotne ozvalo veľa politikov bažiacich po moci. Takýto stav by totiž nebol v súlade s našimi "ústavnými" zvyklosťami, pretože by sa už nemohlo tak kradnúť a ministerstvá by ovládali naozaj schopní ľudia. To by v skutku bolo v rozpore s tým, na čo sme zvyknutí!

Zvyk tejto zeme

Celé toto váhanie a nejasnosti okolo právomoci prezidenta sú spôsobené jediným. Že prezidenti u nás nepostupujú podľa ústavy (nevyberajú najlepšieho premiéra ako im káže ich svedomie - čl. 101) ale z prezidenta sa stáva akýsi automat, ktorý podľa neústavnej „ústavnej“ zvyklosti (viac tu) menuje vždy toho, koho mu dohodí parlament.

Zrušme menovaciu právomoc prezidenta

Navrhujem jedno: Ak už sme si zvykli nerešpektovať deľbu moci a chceme, aby parlament a vládu ovládali tí istí ľudia, zrušme túto menovaciu právomoc prezidenta. Ak sa má vždy rešpektovať vôľa parlamentu, je prezident iba zbytočný medzičlánok. Automat.

Dúfam ale v iné: Že prezidentka sa pri menovaní vlády nebude správať automaticky ako jej predchodcovia, ale že bude reprezentovať svoje hodnoty, presvedčenie a Ústavu SR, t. j. že vyberie do vlády ľudí, ktorí podľa nej dokážu vládnuť najlepšie.

Stále ju totiž považujem za najschopnejšieho človeka, akého sme na poste prezidenta mali...

Tagy: #čaputová #voľby #2020 #fašisti #ľsns #kiska #vláda #ústavná #zvyklosť #deľba #moci