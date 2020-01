Zamyslenie Mikaely Shiffrinovej

Dnes to nebude ani o nehnuteľnostiach, ani o práve. Bude to o jednej úvahe najlepšej svetovej lyžiarky...

Nedávno som pozeral rozhovor, ktorý pre RTVS urobila Veronika Velez-Zuzulová s najväčšou hviezdou ženského lyžovania – Mikaelou Shiffrin (USA). Odporúčam pozrieť celé.

Rozhovor bol zaujímavý z viacerých hľadísk, zaujalo ma najmä:

- Shiffrinovej ochota absolvovať rozhovor, hoci je zrejmé, že to pre ňu nemôže byť nijako finančne zaujímavé,

- uvoľnenosť a úprimnosť, ktoré od tejto ľadovej krásky asi čakalo len málo slovenských divákov,

- jej úvahy o zmysle lyžovania a jeho dopadoch na životné prostredie.

To posledné ma prekvapilo najviac. Globálne problémy športovci obvykle v rozhovoroch neriešia. Málokto sa ich na ne aj pýta. Tu musím pochváliť našu bývalú lyžiarku Zuzulovú, že takéto otázky položila. Niekto si povie, že je to „mimo odbor“, no podľa mňa je to naopak a na tieto veci by si mal odpovedať každý, vrátane športovcov. Z odbornej verejnosti je najvýraznejší hlas klimatológov, no ich názor má význam, len ak ho podporí verejnosť – teda my všetci. Politikov viac ako názor odborníkov zaujíma názor voličov: svetovej lyžiarky, upratovačky, bloggera, kuchára...

Javy ako otepľovanie planéty ovplyvňujeme, keď volíme, nakupujeme, pracujeme, oddychujeme, športujeme. Je úplne jedno či nás politika zaujíma alebo nie. Každý deň robíme rozhodnutia s politickým a globálnym dosahom. Tejto zodpovednosti sa nedá vyhnúť, dá sa len ignorovať, alebo vytesniť (sebaklamom, alkoholom, workoholizmom a podobne).

Mikaela je vo svojich úvahách priama a sebakritická, čo často nevidieť. Priznáva, že lyžovanie nie je šetrné k životnému prostrediu a zamýšľa sa aj nad tým, či majú lyžiarske preteky vôbec nejaký zmysel… Uvažuje o iniciovaní diskusie v tejto oblasti, aby si jedného dňa nevyčítala, že nič pre budúcnosť neurobila.

Ľudstvo sa nachádza v podobnej fáze ako Mikaela. Máme fakty, vieme si ich dať do kopy, ale ešte nedokážeme konať. Zatiaľ nie sme úplne rozhodnutí vzdať sa životného štýlu, do ktorého patria megalomanské športové súťaže, výlety lietadlom, či tri autá v jednej domácnosti.

Na to, aby ste sa zamysleli ako Mikaela Shiffrinová, nemusíte byť najlepšia lyžiarka v histórii. Tieto úvahy nie sú zložité, ani nové. V rôznych situáciách sa denne stretávame s tým ako naša zodpovednosť súperí s našim pohodlím, hlúposťou a egoizmom. Aj pri klimatickej zmene sa nájde pár ľudí, čo problém nepochopí, alebo odignoruje. Tak to býva vždy. Veď koľkí svojho času neverili, že Zem je guľatá...

Fosílne palivá (ropa, plyn, uhlie) sú ako droga, na ktorej je ľudstvo posledné dve storočia závislé. Nebude ľahké, aby závislý (ľudstvo) sám seba presvedčil, že treba prestať, alebo obmedziť. Je to v rukách každého z nás – uvažovať, hovoriť, rozhodovať.

Nečakajme na politikov, že za nás otepľovanie vyriešia. Tí totiž čakajú práve na to aký názor zaujmeme my – voliči.