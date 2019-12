Potrebuje Slovensko pozemkové úpravy?

Keď som nedávno robil rozhovor pre Právne Noviny, odpovedal som aj na otázku týkajúcu sa pozemkových úprav. Tu by som chcel názor na túto tému rozvinúť.

Ministerka pôdohospodárstva Matečná oznámila, že plánované pozemkové úpravy sú „prelomový okamih“. Ministerka tiež poukázala na rozdrobenosť pozemkového vlastníctva a na to, že niektorí vlastníci majú problém dostať sa k užívaniu svojich pozemkov. Tieto problémy majú vyriešiť pozemkové úpravy.

Stojí to za to?

Pozemkové úpravy sú v podstate dobrá vec. Štát si však tiež musí položiť otázku, či je to jeho priorita, a či nie je užitočnejšie investovať napr. do zdravotníctva alebo školstva. Inak povedané: Stojí to za tie peniaze? Potom sa hneď ponúka ďalšia otázka: Prečo štát nevyužíva na sceľovanie pozemkov omnoho lacnejšie postupy? Stačilo by, ak by odstránil byrokratické prekážky pri predaji pôdy a to najmä pri predaji spoluvlastníckych podielov.

Zbaviť sa podielov je ťažké

Speňažiť podiel na pozemku, to je skoro ako telenovela. Ostatní spoluvlastníci majú predkupné právo, takže ich musíte najprv všetkých osloviť. To znamená napísať všetkým spoluvlastníkom list s doručenkou (môže ich byť aj niekoľko desiatok) a dať im lehotu na vyjadrenie, či chcú využiť predkupné právo. Už len napísanie týchto listov niekedy znamená viac finančných nákladov ako je samotná hodnota podielu a to nepočítam s tým, že proces zveríte právnikovi. Ďalej prirátajte poplatok za zápis do katastra - 66 eur. Okrem finančných nákladov si pripravte aj energiu na rokovanie s ostatnými spoluvlastníkmi, často príbuznými. Jednoducho a jasne: predkupné právo predaj podielov sťažuje. Na jednej strane teda politici nariekajú nad rozdrobenosťou pozemkového vlastníctva, na druhej strane v našom právnom poriadku ponechávajú zbytočnú byrokratickú prekážku – predkupné právo.

Príbeh z praxe

Mám dokonca osobnú skúsenosť s tým, že ma známy požiadal, aby som jeho podiely na pozemkoch niekomu predal, alebo daroval. Bolo mu jedno, či za ne niečo dostane, len sa ich chcel zbaviť... Nešiel som do toho, pretože sa to vzhľadom na množstvo byrokracie neoplatilo.

Dve opatrenia

1. Zrušenie predkupného práva by štát nič nestálo, dá sa to vyriešiť jednou vetou v Občianskom zákonníku.

2. Sceľovaniu pozemkov by pomohol aj lepší dohľad štátu nad rozdeľovaním pozemkov. Ustanovenia Stavebného zákona (§ 39 ods. 3), ktoré vyžadujú pri delení pozemkov územné rozhodnutie, katastrálne úrady zásadne ignorujú (viac v staršom článku). Darmo budeme robiť pozemkové úpravy, ak potom necháme vlastníkov, aby pozemky rozsekali ako sa im zapáči.

Na záver

Pozemkové úpravy mi trošku pripomínajú digitalizáciu verejnej správy. Úmysel je dobrý, tlačovky vyzerajú fajn a aj zákazky budú... Len ten prínos v každodennom živote zdá sa nebude až taký viditeľný. Rozumnejšie by bolo najprv vyladiť zákony, až potom nalievať peniaze do finančne nákladných riešení. Nie naopak.